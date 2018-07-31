من سيرتدي شارة القيادة في برشلونة خلفا لإنييستا؟

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، سيكون القائد الأول لفريق برشلونة الإسباني، وذلك خلفا للاعب أندريس إنييستا الذي رحل إلى الدوري الياباني.

ومن المقرر أن ينضم ميسي لتدريبات فريقه اليوم، الثلاثاء، وذلك بعد انتهاء عطلته عقب بطولة كأس العالم 2018.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ميسي سيجري الكشف الطبي برفقة جيرارد بيكيه وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، وذلك تمهيدًا لانخراطهم في التدريبات مع الفريق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ذلك الموسم سيكون الأول لميسي، بعد 9 سنوات، دون منافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل عن صفوف ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي.

ونوهت الصحيفة، أن الدولي الأرجنتيني يريد الفوز ببطولة أخرى، ليكون أكثر اللاعبين حصدًا للبطولات في فريق برشلونة.