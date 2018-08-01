برشلونة يتطلع لإتمام صفقة ضخمة

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني يسعى إلى إتمام صفقة ذات مردود مالي ضخم، قد يصل إلى 364 مليون جنيه إسترليني، وذلك مقابل بيع حقوق تسمية ملعبه "كامب نو".

ومن المتوقّع، أن ينتهي بطل الليغا من صيانة ملعبه الذي يتّسع لحوالي 100 ألف متفرّج، بحلول 2022، ويتطلّع النادي الكاتالوني للاستفادة تجاريًا من الملعب.

ووفقا لشبكة "فوكس سبورتس" أمس، الثلاثاء، فإنَّ النادي الكاتالوني طلب في البداية سعرًا مبدئيًا للتخلّي عن اسم الملعب قيمته 242 مليون جنيه إسترليني، لكنّ المسؤولين حصلوا الآن على الضوء الأخضر، لرفع السعر.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في الولايات المتحدة، ضمن تحضيراته للموسم الجديد، وربّما يلجأ مسؤولوه خلال هذه الزيارة، لمعاينة السوق الأميركية التي قد ترغب شركات معروفة به في شراء اسم الملعب.

وبحسب الشبكة، قد يستخدم النادي، جزءًا من هذه الأموال، في حال تمت الصفقة، في زيادة سعة الملعب، وتحسين مرافقه.

ويحقّق البارسا، إيرادات مرتفعة في الآونة الأخيرة، بعد أن جمع من الرعاة 252 مليون جنيه إسترليني، متفوّقا على أندية مرموقة عالميا مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد.