سمير نصري يتلقى صفعة جديدة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء اليوم الأربعاء، عن تمديد إيقاف اللاعب الفرنسي، سمير نصري، حتى شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر في شهر شباط/فبراير الماضي إيقاف نصري لمدة 6 أشهر لخرقه قواعد المنشطات.

ولا يلعب نصري حاليا لأي نادٍ منذ رحيله عن أنطاليا سبور التركي في كانون الثاني/يناير الماضي، وكان وقتها في طريقه إلى لاس بالماس الإسباني، وتردد في الأيام الأخيرة أن نادي بيراميدز المصري يسعى للتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وتم إيقاف اللاعب مطلع العام الجاري وتحديدا في شهر شباط/فبراير، وقال الاتحاد الأوروبي حينها إن اللاعب خضع عندما كان معارا من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى إشبيلية الإسباني في موسم 2016-2017 إلى علاج بالمقويات عن طريق الوريد في إحدى العيادات الأميركية، وهي طريقة محظورة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا".

واكتشف الأمر بالصدفة من خلال تغريدة على "تويتر" نشرتها العيادة الطبية التي تم علاجه فيها، وأشارت فيها إلى علاج عبر الوريد بالمقويات حصل عليه لاعب مارسيليا الفرنسي وآرسنال الإنجليزي السابق لكي يحافظ على لياقته.

وقال "يويفا" اليوم إنه قد عقد اجتماعا وقرر تمديد عقوبة اللاعب لتصل إلى 18 شهرا تبدأ من تموز/يوليو 2017 وتنتهي في كانون الثاني/يناير المقبل.

وكشف يويفا عن أنه سيسمح للاعب بالتدريب اعتبارا من الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن سمير نصري، خاض 41 مباراة مع منتخب فرنسا سجل فيها خمسة أهداف، وتوّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع مانشستر سيتي.