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مدافع برشلونة وكولومبيا يفضل الانتقال إلى إيفرتون

تاريخ النشر: 02/08/2018 - 09:52

مدافع برشلونة وكولومبيا يفضل الانتقال إلى إيفرتون
ياري مينا بقميص برشلونة (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

استقر مدافع برشلونة ومنتخب كولومبيا، ياري مينا (23 عاما) إلى حد كبير، على وجهته المقبلة، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية في أواخر الشهر الجاري.

وأشارت شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية إلى أن مينا، يفضل الانتقال إلى صفوف إيفرتون، بينما يأتي أولمبيك ليون الفرنسي، في المرتبة الثانية، بقائمة أولوياته.

وأضافت أن المدافع الكولومبي يتطلع للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أن عرض ليون يعد أكبر، إذ عرض النادي الفرنسي 35 مليون يورو، ما يزيد عن عرض إيفرتون بخمسة ملايين يورو.

وكانت تقارير صحفية ربطت مينا أيضا بمانشستر يونايتد، وسط تردد أنباء مؤكدة أن أيامه باتت معدودة داخل نادي برشلونة.

وانضم مينا إلى برشلونة، في كانون الثاني/ يناير الماضي، قادما من بالميراس البرازيلي، مقابل 12 مليون يورو، بيد أنه ظل حبيسا لمقاعد البدلاء فترة طويلة، وشارك في مباريات قليلة، قبل أن يلمع مع منتخب كولومبيا في كأس العالم، بتسجيله 3 أهداف ساهمت في وصول منتخب بلاده إلى دور الـ16 في مونديال 2018.


#برشلونة
#كولومبيا
#ياري مينا
#كرة القدم
#مونديال 2018

من عرب 48

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