تقارير تكشف تفاصيل الصفقة الجديدة لبرشلونة

ذكرت تقارير صحفية، أن ساعات قليلة تفصل فريق برشلونة الإسباني عن الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع اللاعب التشيلي، أرتورو فيدال، من بايرن ميونخ الألماني.

وأشارت شبكة "سكاي سبورت"، إلى أن "النجم التشيلي قد توصل لاتفاق أخير مع برشلونة يقضي بانتقاله إلى برشلونة لمدة 3 مواسم حتى عام 2021".

ومن المرجح أن يكون التقديم الرسمي لفيدال أمام الجماهير ووسائل الإعلام في "كامب نو" يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد اجتياز الكشف الطبي خلال الأيام القليلة القادمة.

واجتاز فيدال الكشف الطبي في برشلونة، وفقًا لمصادر وتم التركيز خلال الكشف الطبي على ركبته لأنه كان يعاني من إصابة.

وعلمت ذات المصادر أن قيمة الصفقة ستتراوح بين 19-23 مليون يورو بحساب المتغيرات.