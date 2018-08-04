مانشستر يونايتد يرغب بالتعاقد مع مينا

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدى رغبته بالحصول على خدمات لاعب برشلونة، الكولومبي ياري مينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإنَّ مانشستر يونايتد، اتفق مع ياري مينا، على منحه 8.5 مليون يورو، كراتب سنوي، بعقد لمدة 5 سنوات.

وأضافت الصحيفة، أنَّ مانشستر يونايتد، سيقدم عرضًا بقيمة 39 مليون يورو، لضم مينا من برشلونة، لكن النادي الكاتالوني يصر على بيعه، مقابل 45 مليون يورو.

وشدَّدت الصحيفة، على أن مانشستر يونايتد، يضع جيروم بواتينغ، مدافع بايرن ميونخ، كخيار بديل، حال فشل استقدام ياري مينا من برشلونة.