ريال مدريد يسابق الزمن لضم كورتوا

أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن فريق ريال مدريد يسعى جاهدا من أجل الحصول على خدمات حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، تيبو كورتوا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "ماركا" المدريدية، فإنَّ الريال ينتظر بفارغ الصبر، تعاقد تشيلسي مع حارس جديد من أجل إتمام صفقة كورتوا، قبل 9 آب/أغسطس الجاري، موعد غلق سوق الانتقالات بإنجلترا، حيث لن يتم التعاقد، إلا بتحقق هذا الشرط.

وأوضحت الصحيفة، أنَّ الميرينغي يرى في كورتوا، صاحب الـ26 عاما، الحارس الذي يستطيع الدفاع عن مرماه، خلال السنوات العشر المقبلة.

لكنها أكدت أيضًا أن إدارة الملكي هادئة، بخصوص صفقة كورتوا، لأنَّ الحارس سينضم للفريق بالمجان، الصيف المقبل، إذا رفض تشيلسي رحيله خلال هذا الميركاتو.