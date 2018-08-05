غوميز يعتزل اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا

ذكرت تقارير صحفية، أن اللاعب الألماني، ماريو غوميز، اعتزل اللعب دوليا مع منتخب بلاده، ليلحق بمسعود أوزيل الذي وضع حدا لمسيرته الدولية أيضًا.

وكتب غوميز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الآن حان الوقت لإفساح المجال، وإعطاء الفرصة للعديد من الشباب الموهوبين لتحقيق حلمهم".

وأضاف "فقط إذا رأى المدرب أنه في حاجة لي بعد عامين خلال كأس الأمم الأوروبية وشعرت حينها بأنني مستعد لتقديم يد العون، سأكون متاحا".

يُذكر أن غوميز، لعب مع المانشافت 78 مباراة، طوال مسيرته، حيث سجل 31 هدفا، منذ بدايته مع المنتخب الأول، في 7 شباط/فبراير 2007.

ورأى العديد من خبراء كرة القدم الألمان أن اختياره للانضمام للمنتخب في المونديال كان إشارة على ندرة المهاجمين الألمان الكبار في الوقت الحالي.

وجاء اختيار غوميز في قائمة كأس العالم 2018 بدلا من ساندرو فاغنر، مما دفع الأخير صاحب الـ30 عامًا، لاعتزال اللعب الدولي قبل البطولة.

وكان المهاجم نيلز بيترسن قد انضم للقائمة الأولية للمنتخب الألماني، ولكن استبعد في القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبًا، والتي تواجد بها غوميز.