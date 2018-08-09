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باريس سان جيرمان وموناكو يستهدفان التعاقد مع راكيتيتش

تاريخ النشر: 09/08/2018 - 10:52

باريس سان جيرمان وموناكو يستهدفان التعاقد مع راكيتيتش
(رويترز)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نجم نادي برشلونة، إيفان راكيتيتش، على رادار عملاقين فرنسيين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن باريس سان جيرمان وموناكو، يستهدفان التعاقد مع راكيتيتش، نجم فريق البارسا، وذلك خلال الميركاتو الجاري.

وأوضحت أن راكيتيتش، البالغ من العمر 30 عاما، لديه شرط جزائي في عقده يبلغ 125 مليون يورو، لذلك أصبح الأمر في متناول الجميع وفقا للأسعار الحالية في الميركاتو، ومن الممكن أن يدفعه أي ناد.

وأشارت إلى أن هناك أنباء لمحت إلى دخول اللاعب في صفقة الفرنسي بول بوغبا، من مانشستر يونايتد، ولكن راكيتيتش أكد أنه مستمر مع برشلونة، حتى نهاية عقده في 2021.

وأضافت أن سان جيرمان، هو ما يثير قلق برشلونة، حيث أن النادي الفرنسي لديه إمكانيات اقتصادية كبيرة تساعده على دفع الشرط الجزائي للاعب، مثلما فعل مع البرازيلي نيمار، كما أن فشله في التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي، لاعب تشيلسي، سيؤدي إلى زيادة اهتمامه بالتعاقد مع راكيتيتش.

وقالت إن موناكو، يسعى لتعزيز صفوفه خلال الفترة الحالية لمواجهة سان جيرمان محليا، خصوصا بعد بيعه لبعض لاعبيه وحصوله على أموال طائلة في الميركاتو، ومن السهل عليه دفع الشرط الجزائي للدولي الكرواتي.

وختمت بالقول إن برشلونة لا يريد رحيل اللاعب الذي حصل على المركز الثاني في بطولة كأس العالم بروسيا، كما أن اللاعب نفسه لا يريد الرحيل أيضا عن النادي.


#باريس سان جيرمان
#موناكو
#رياضة عالمية
#كرة قدم
#راكيتيتش

من عرب 48

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