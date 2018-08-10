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برشلونة سيتخلى عن ديمبلي في حالة واحدة!

تاريخ النشر: 10/08/2018 - 13:32

برشلونة سيتخلى عن ديمبلي في حالة واحدة!
اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفادت تقارير صحفية، بأن إمكانية رحيل اللاعب الفرنسي، عثمان ديمبلي، عن صفوف فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لا تزال واردة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن إدارة برشلونة مستعدة للتفاوض بشأن رحيل نجم منتخب فرنسا خلال الفترة المقبلة، في حال وصول عرض رسمي من إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن حتى الآن لم يحدث أي مفاوضات بين الطرفين.

وأكدت الصحيفة أن في حال قيام مسؤولي "حديقة الأمراء" بعرض رسمي إلى مسؤولي "البرسا"، سيتم دراسته جيدًا، رغم تمسك إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة باللاعب، لكن جوسيب ماريو بارتوميو رئيس النادي لا يستبعد بيع النجم الفرنسي لإنعاش خزينة النادي بمبلغ يعادل أو يتجاوز ثمن التعاقد معه (105 مليون يورو ثابتة إلى جانب 40 مليون يورو كمتغيرات).

وذكرت الصحيفة، أن سان جيرمان، يرغب في التعاقد مع الفرنسي الدولي، خلال الفترة الجارية، مشيرة إلى أن انضمام ديمبلي إليه يعد هدفًا، في ظل رغبة المدير الفني للفريق الألماني توماس توخيل، في التعاقد مع اللاعب.

واختتمت الصحيفة تقريرها، بأن هناك 20 يومًا على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، ولا يمكن التأكيد على استمرارية عثمان ديمبلي في صفوف بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي، بنسبة 100%، كما أن اللاعب يملك شرطًا جزائيًا في عقده قيمته 400 مليون يورو.


#عثمان ديمبلي
#برشلونة
#باريس سان جيرمان

من عرب 48

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