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برشلونة يرفض عرضا كبيرا من آرسنال لضم ديمبلي

تاريخ النشر: 10/08/2018 - 09:10

برشلونة يرفض عرضا كبيرا من آرسنال لضم ديمبلي
النجم الفرنسي عثمان ديمبلي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن فريق برشلونة الإسباني رفض عرضا ضخما من فريق آرسنال الإنجليزي، في الساعات الأخيرة على إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

وبحسب ما كشفت عنه إذاعة "أوندا سيرو"، فإن برشلونة رفض عرضا بقيمة 100 مليون يورو من آرسنال، للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي.

وأوضحت أن نادي آرسنال عرض استعارة ديمبلي لموسم واحد مقابل 10 ملايين يورو، مع إلزامية الشراء بـ90 مليون في الصيف المقبل، وبهذا تصل قيمة الصفقة إلى 100 مليون يورو.

ومن جانب آخر، كان اللاعب قد صرح مؤخرًا بأنه يرغب في البقاء مع برشلونة، والمنافسة على حجز مكان أساسي في الفريق، رغم انضمام البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا الذي يلعب في نفس مركزه مؤخرًا.

يذكر أن ديمبلي انتقل إلى برشلونة في الصيف الماضي، قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين يورو (بدون المتغيرات).


#برشلونة
#آرسنال
#عثمان ديمبلي

من عرب 48

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