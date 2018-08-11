نهائي كأس السوبر: الاتحاد الإسباني يطبق قرارا جديدا

قد تشهد مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني التي ستجمع بين برشلونة وإشبيلية غدا، الأحد، تطبيق قرار جديد بإيعاز من الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الاتحاد الإسباني قرر استخدام التغيير الرابع، في كأس السوبر، وذلك إذا امتدت المباراة إلى شوطين إضافيين.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الإسباني اعتمد في قراره على القانون الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم في كأس العالم الأخيرة، حيث تم استخدام التغيير الرابع في المباريات التي امتدت إلى شوطين إضافيين.

وقام الاتحاد الإسباني بإبلاغ قراره إلى اللجنة الفنية للحكام وناديي برشلونة وإشبيلية.