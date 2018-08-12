ريال مدريد يتوّج بكأس سانتياغو برنابيو

حصد فريق ريال مدريد الإسباني كأس سانتياغو برنابيو بعد فوزه على نظيره آيه سي ميلان الإيطالي بثلاثية مقابل هدف للأخير، الليلة الماضية.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف للميلان، حيث افتتح الأول باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه اللاعب كريم بنزيمة في الدقيقة الأولى، ثم وبفارق 3 دقائق أدرك اللاعب غونزالو هيغوين هدف التعادل لصالح ميلان، وفي الدقيقة 45 أضاف اللاعب غاريث بيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع اختتم اللاعب بورخا مايورال الأهداف بهدف ثالث لصالح ريال مدريد.

وقد دخل كلا المدربين بتشكيلة غلب عليها الطابع الرسمي، خاصة ريال مدريد الذي يستعد لمباراة أتلتيكو مدريد، في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وتعتبر هذه المرة الثالثة عشر على التوالي التي يتوّج بها ريال مدريد بكأس سانتياغو برنابيو.