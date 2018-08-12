مانشستر سيتي يستهل الدوري بالفوز على آرسنال

استهل فريق مانشستر سيتي مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز على آرسنال في عقر داره بنتيجة هدفين نظيفين، مساء اليوم الأحد.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه اللاعب رحيم سترلينغ في الدقيقة 14.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 64 حسم اللاعب برناردو سيلفا المباراة بهدف ثان لصالح مانشستر سيتي.

وبهذا الفوز حصد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي النقاط الكاملة في أولى مبارياته بالموسم الكروي الجديد 2018-2019.

وسيحل آرسنال بمباراته المقبلة ضيفا على تشيلسي يوم السبت المقبل، في حين سيستضيف مانشستر سيتي نظيره هيديرسفيلد تاون يوم الأحد المقبل.