مدرب إنتر ميلان: مودريتش لن ينضم إلى الفريق

استبعد مدرب فريق إنتر ميلان، لوتشيانو سباليتي، إمكانية انضمام النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، إلى صفوف الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سباليتي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" عقب الفوز وديا على أتلتيكو مدريد الإسباني "لا أعرف ما الذي سيحدث، لكني أشعر بالسعادة لأن مودريتش، الذي فاز بدوري الأبطال ووصل لنهائي المونديال، أراد الانضمام إلينا".

وأضاف "حقيقة أنه كان يريد ارتداء قميص إنتر تملأني بالبهجة، أعتقد أنه من الصعب الحصول على لاعبين من هذا النوع، وقد قام النادي بفعل الشيء الصحيح، بالاهتمام به".

واختتم "لا أعتقد أنه سيأتي، لأن ريال مدريد ما زال يرغب في الاحتفاظ بهذا اللاعب الموهوب، بغض النظر عن أننا فريق قوي، ولكن انضمام مودريتش كان سيجعلنا أقوى".

وكانت الصحف الإيطالية والإسبانية تحدثت في الأيام الماضية عن رغبة مودريتش، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا، باللعب في صفوف إنتر ميلان.

لكن ريال مدريد قرر تحسين عقد النجم الكرواتي، برفع راتبه إلى 10 ملايين يورو، ليقنعه بالبقاء، حسب تقارير صحفية إسبانية.