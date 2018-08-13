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لوبيتيجي يتحدث عن مواجهة أتلتيكو مدريد

تاريخ النشر: 13/08/2018 - 18:09

لوبيتيجي يتحدث عن مواجهة أتلتيكو مدريد
المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تحدث مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، جولين لوبيتيجي، عن مواجهة الجار اللدود، أتلتيكو مدريد، يوم الأربعاء المقبل في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وأبدى لوبيتيجي عن سعادته بأن يكون أول ظهور رسمي له مع الفريق الملكي في مباراة نهائية.

وقال لوبيتيجي "هي مباراة ضد خصم قوي ومعقد، كما أنه جار لنا ونعرفه جيدا، ليس هناك المزيد من الضغوط لأنها بالفعل مباراة نهائي وأمام أتلتيكو مدريد، وهذا يدفعنا ويحفزنا لتقديم كل شيء لتحقيق الفوز".

وتابع "بجانب رفع الوعي بقيمة العمل الجماعي لدى الفريق ومحاولة أن نكون أكثر طموحا، فإن الحمض النووي لريال لا يزال كما هو، سواء لدى اللاعبين أو المدربين".

وردا على مشاعره لتدريب فريق كريال مدريد، أضاف "النادي يقدم لنا كل أنواع التسهيلات لنقدم عملنا على أكمل وجه، ولهذا نحن متميزون".

كما تحدث عن فترته كلاعب للميرنغي، قائلا "كان من حسن الحظ أن نتمتع بأهم جانب وهو العلاقة بين المدرب واللاعب، والتي بلا شك تشكل جزء من مسيرتك".

واختتم تصريحاته "سنحاول تكوين فريقا رائعا ونطور النواحي الفردية والجماعية لصالح المنظومة ككل، لدى نمط واضح لتعزيز القدرات الفردية والتي بدون شك تتواجد في لاعبي ريال مدريد".


#جولين لوبيتيجي
#ريال مدريد
#أتلتيكو مدريد
#كأس السوبر الأوروبي

من عرب 48

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