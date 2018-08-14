وكيل مودريتش يثير الجدل حول مستقبله

ذكرت تقارير صحفية، أن وكيل أعمال النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، أثار الجدل في تصريحاته حول مستقبل اللاعب مع فريق ريال مدريد الإسباني.

وارتبط مودريتش الفائز مع منتخب بلاده بالميدالية الفضية لمونديال روسيا، المنتهي الشهر الماضي، بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وقال وكيل أعمال اللاعب، ماركو ناليتيليتش، في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية "مودريتش يريد أن يكون نجمًا في الدوري الإيطالي مع الإنتر. دعونا نرى".

وأضاف "أعتقد أنه عاجلًا أو آجلًا سيلعب لوكا في إيطاليا، مثل الكثير من الكرواتيين في سنه، نشأ على حب كرة القدم الإيطالية".

وأوضح ناليتيليتش، أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس، هذا الصيف، لعب دورًا كبيرًا في رغبة لوكا، في اللعب بالكالتشيو.

وتابع "في الحقيقة إنتر ميلان حاول التوقيع معه، ومودريتش يأخذ في اعتباره التأثير الذي سيحدثه كريستيانو رونالدو، على الكرة الإيطالية".

وبحسب الصحيفة، من المرجح ألا يسمح رئيس الملكي، فلورنتينو بيريز، برحيل لاعبه الدولي، هذا الصيف، خاصة أنه خسر بالفعل الهداف البرتغالي، كما أنه فقد الكرواتي الآخر ماتيو كوفاسيتش، لصالح تشيلسي الإنجليزي.