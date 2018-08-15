أتلتيكو مدريد يعتمد الروح المعنوية في مواجهة ريال مدريد

أشاد مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، بالحماس والروح المعنوية للاعبيه، ويعوّل عليها أكثر من القدرة الخططية لحسم المواجهة أمام غريمه، ريال مدريد، على لقب كأس السوبر الأوروبية في تالين اليوم، الأربعاء.

وقالت صحف إسبانية إن سيميوني لن يتمكن من قيادة فريقه من الملعب، نظرا لأنه يخضع لعقوبة إيقاف بعد طرده في مباراة الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي أمام نادي أرسنال، وهي بطولة مضى فريقه قدما للفوز بها في مايو، ليواجه ريال مدريد بطل دوري الأبطال في مباراة السوبر.

وقال المدرب الأرجنتيني للصحافيين أمس، الثلاثاء، إن "الحماس والأمل هما الأهم وهذه المباراة ستحسمها الروح المعنوية".

ونجح أتلتيكو ​​مدريد في الحفاظ على نجمه، أنطوان غريزمان، رغم اهتمام برشلونة بضمه في فترة الانتقالات الأخيرة. كما ضم النادي عددا من اللاعبين الجدد منهم البرتغالي غيلسون مارتنز والفرنسي توماس ليمار والكولومبي سانتياغو أرياس.

وأشار سيميوني إلى إن هذا لا يعني أن فريقه أصبح أقوى بشكل تلقائي وبات مستعدا لمنافسة العملاقين، ريال مدريد وبرشلونة، على حصد الألقاب.

وختم بالقول إن "وصول اللاعبين الجيدين يضمن رفع مستوى المهارات الفردية، غير أن الحصول على فريق جيد يعني أن توظف كل هذه الإمكانات ويتم توجيهها في اتجاه واحد، ولا نشعر أبدا أننا أقل من غيرنا. في هذه المباراة سنبذل قصارى جهدنا للسيطرة على مجريات اللعب وتوجيهها في الاتجاه الذي نريده".