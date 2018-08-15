برشلونة يحصد ثاني ألقابه هذا الموسم

حصد فريق برشلونة الإسباني مساء اليوم، الأربعاء، كأس جوهان غامبر بعد فوزه على بوكا جونيورز الأرجنتيني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب الأول "كامب نو".

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الكاتالوني بهدفين أحرزهما كل من اللاعبين مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 18، وليونيل ميسي في الدقيقة 39.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 67 اختتم اللاعب رافينيا ألكانتارا الأهداف بهدف ثالث لصالح برشلونة.

وتعتبر هذه المرة الـ40 التي يتوّج بها برشلونة بكأس جوهان غامبر في تاريخه مشاركاته بالمسابقة.

ويستعد برشلونة للدفاع عن لقبه مع انطلاق موسم 2018-2019 في نهاية الأسبوع الحالي، حيث سيخوض مباراته الأولى يوم الأحد المقبل أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس.