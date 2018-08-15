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زين الدين زيدان يرغب بالعودة للتدريب من إنجلترا

تاريخ النشر: 15/08/2018 - 15:02

زين الدين زيدان يرغب بالعودة للتدريب من إنجلترا
زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

يرغب المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، بالعودة مرة أخرى للعمل التدريبي، بعد استقالته من قيادة الفريق الملكي، هذا الصيف.

وقالت صحيفة "ليكيب" فرنسية إن زيدان (46 عاما) يسعى للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرة إلى أن "المدرب الفرنسي يوجه أنظاره إلى مانشستر يونايتد، الذي يتولى تدريبه حاليا البرتغالي، جوزيه مورينيو".

وذكرت الصحيفة أن "العلاقة بين مورينيو وإدارة الشياطين الحمر، أصبحت على المحك، بعد تصريحات المدرب البرتغالي في الآونة الأخيرة، حول الفشل الإداري في التعاقد مع مدافع كبير خلال الميركاتو الصيفي".

وأشارت إلى أن "زيدان توج بثلاث بطولات لدوري أبطال أوروبا برفقة ريال مدريد، بالإضافة إلى حصوله على لقب الدوري الإسباني، وبطولة كأس العالم للأندية مرتين".

 


#رياضة
#كرة قدم
#زين الدين زيدان
#مانشستر يونايتد
#إنجلترا

من عرب 48

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