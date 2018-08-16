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ميسي يغيب عن منتخب الأرجنتين لمباراتين

تاريخ النشر: 16/08/2018 - 10:30

ميسي يغيب عن منتخب الأرجنتين لمباراتين
مهاجم برشلونة سيغيب عن مباراتي غواتيمالا وكولومبيا (أ.ب)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: محمد وتد

قال مصدر في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لرويترز، إن ليونيل ميسي قائد المنتخب قرر عدم المشاركة في مباراتين وديتين في الولايات المتحدة.

وأشار المصدر الذي أكد تقارير وسائل الإعلام الأرجنتينية إلى أن مهاجم برشلونة سيغيب عن مباراتي غواتيمالا وكولومبيا وربما أكثر من ذلك.

وأضاف المصدر: "لا نعلم ماذا سيحدث بعد ذلك لكن في الوقت الحالي أبلغ (ميسي) الطاقم التدريبي أنه لن يكون ضمن التشكيلة".

وأوضحت التقارير أن ميسي ما زال محبطا من أداء الأرجنتين السيء في كأس العالم، حيث ودعت البطولة من دور الستة عشر أمام فرنسا التي توجت باللقب.

ولن يسافر إلى لوس انجليس في السابع من أيلول/ سبتمبر المقبل، لمواجهة غواتيمالا أو نيوجيرزي لمقابلة كولومبيا بعد ذلك بأربعة أيام.

وسيعلن ليونيل سكالوني المدرب المؤقت التشكيلة يوم الاثنين المقبل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقرر فيها ميسي عدم الانضمام للمنتخب.

واعتزل بعد هزيمة الأرجنتين في نهائي كأس كوبا امريكا 2016 والتي كانت الخسارة الثالثة في نهائي بطولة كبيرة في ثلاث سنوات لكنه تراجع عن قراره بعد ذلك بشهرين.

ويأمل مسؤولو الاتحاد الأرجنتيني أن يكرر اللاعب البالغ عمره 31 عاما ذلك بعد فترة راحة قصيرة ويأملون في تشجيع عودة أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى صفوف المنتخب.

 


#ميسي
#منتخب الأرجنتين
#مباراة
#كأس العالم

من عرب 48

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