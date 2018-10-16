  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مصر وتونس تتأهلان إلى نهائيات أمم أفريقيا

تاريخ النشر: 16/10/2018 - 20:29

مصر وتونس تتأهلان إلى نهائيات أمم أفريقيا
عرب ٤٨

حصد كل من منتخبي مصر وتونس بطاقة تأهلهما إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، بعد فوز الأول على النيجر (2-1) والثاني على سويزلاند (2-0).

وساهم فوز منتخب تونس في ضمان تأهل مصر، بتجاوز محطة النيجر الصعبة، فيما كان المنتخب المصري قد حقق الفوز على سوازيلاند في وقت سابق اليوم.

ورفع منتخب تونس رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، فيما حل منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد كل من سوازيلاند والنيجر عند نقطة وحيدة.

ويظهر منتخب مصر للمرة 24 في بطولة أمم أفريقيا المقررة في العام المقبل.

وغاب الفراعنة 8 مرات في نسخ 1965 و1968 و1972 و1978 و1982 و2012 و2013 و2015.

ويحمل منتخب مصر لقب أمم أفريقيا 7 أعوام في نسخ 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010 وحل وصيفاً مرتين في عامي 1962 و2017.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#مصر
#تونس
#كأس أمم أفريقيا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

البرازيل تهزم الأرجنتين وتحصد لقب سوبر كلاسيكو
البرازيل تهزم الأرجنتين وتحصد لقب سوبر كلاسيكو

2018-10-17

فرنسا تقلب الطاولة على ألمانيا بثنائية غريزمان
فرنسا تقلب الطاولة على ألمانيا بثنائية غريزمان

2018-10-17

نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات
نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

2018-10-16

الأكثر قراءة

المدعي التركي بقضية خاشقجي يغادر القنصلية والسعودية تفتح تحقيقا

المدعي التركي بقضية خاشقجي يغادر القنصلية والسعودية تفتح تحقيقا

2018-10-16
مسؤول تركي: عثرنا على

مسؤول تركي: عثرنا على "دليل مؤكد" على مقتل خاشقجي بالقنصلية

2018-10-16
عائلة خاشقجي تطالب بتحقيق دولي والسعودية تعد اعترافا يبرئ بن سلمان

عائلة خاشقجي تطالب بتحقيق دولي والسعودية تعد اعترافا يبرئ بن سلمان

2018-10-16
قضية خاشقجي: إردوغان يكشف طلاء مواد في القنصلية

قضية خاشقجي: إردوغان يكشف طلاء مواد في القنصلية

2018-10-16
تحطم طائرة عسكرية سعودية ومصرع طاقمها

تحطم طائرة عسكرية سعودية ومصرع طاقمها

2018-10-16