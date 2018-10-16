مصر وتونس تتأهلان إلى نهائيات أمم أفريقيا

حصد كل من منتخبي مصر وتونس بطاقة تأهلهما إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، بعد فوز الأول على النيجر (2-1) والثاني على سويزلاند (2-0).

وساهم فوز منتخب تونس في ضمان تأهل مصر، بتجاوز محطة النيجر الصعبة، فيما كان المنتخب المصري قد حقق الفوز على سوازيلاند في وقت سابق اليوم.

ورفع منتخب تونس رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، فيما حل منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد كل من سوازيلاند والنيجر عند نقطة وحيدة.

ويظهر منتخب مصر للمرة 24 في بطولة أمم أفريقيا المقررة في العام المقبل.

وغاب الفراعنة 8 مرات في نسخ 1965 و1968 و1972 و1978 و1982 و2012 و2013 و2015.

ويحمل منتخب مصر لقب أمم أفريقيا 7 أعوام في نسخ 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010 وحل وصيفاً مرتين في عامي 1962 و2017.