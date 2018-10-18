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ميدالية ذهبية للاعبة كراتيه مصرية

تاريخ النشر: 18/10/2018 - 09:41

ميدالية ذهبية للاعبة كراتيه مصرية
لاعبة الكراتيه المصرية، ياسمين نصر
عرب ٤٨

قالت لاعبة الكراتيه المصرية، ياسمين نصر، إنها سعادتها بعد تتويجها بالميدالية الذهبية في منافسات اللعبة، لوزن تحت 53 كغم شابات، بدورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقامة في بوينس آيرس الأرجنتينية، لا توصف.

وأكدت البطلة ياسمين نصر، في مقطع فيديو نشرته في صفحتها بـ"فيسبوك" أنها "مش مصدقة نفسي بهذا الإنجاز".

وأعربت اللاعبة المصرية عن فخرها بما حققته، وقالت إن هذه الذهبية كانت حلما بالنسبة لها.

وأضافت أنه "من دواعي فخري وسعادتي أيضا، أن هذا الإنجاز جعلني أول لاعبة كراتيه في مصر وأفريقيا والوطن العربي بأكمله تحقق الذهبية في الأولمبياد".

وأشارت ياسمين نصر إلى "هذا الإنجاز، سيجعل سقف طموحي يزداد، والسعي دائما وراء التميز، للوقوف على منصات التتويج ورفع العلم المصري. أود أن أشكر وأهدي هذا الإنجاز لأسرتي بأكملها، وكل من حفزني وساندني، إضافة إلى كل المدربين، الذين تشرفت بالتدريب تحت أيديهم".

واختتمت البطلة المصرية بالقول إنه "الآن حققت حلمي، وهو حصد ميدالية ذهبية بالدورة الأولمبية للشباب، من ثم أتمنى المشاركة بأولمبياد الكبار، وإحراز ميدالية أيضا، لكي يتحقق الحلم الأكبر".

يذكر أن ياسمين نصر توجت مساء أمس، الأربعاء، بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه شابات، بعد فوزها على بطلة اليابان، بنتيجة 2-1، في إطار المباراة النهائية لمنافسات وزن تحت 53 كغم شابات.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#ياسمين نصر
#ميدالية ذهبية
#مصر
#كراتيه

من عرب 48

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