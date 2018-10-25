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عمالقة أوروبا تتنافس على نجم دينامو كييف

تاريخ النشر: 25/10/2018 - 09:41

عمالقة أوروبا تتنافس على نجم دينامو كييف
فيكتور تسيهانكوف (أ ب)
عرب ٤٨

باشر نادي بايرن ميونخ الألماني مراقبة لاعب وسط دينامو كييف الأوكراني، فيكتور تسيهانكوف، من أجل التعاقد معه لاحقا.

وذكرت مصادر صحافية تعنى بالشأن الرياضي أن بايرن ميونخ بات مهتما بخدمات لاعب الوسط الشاب، البالغ من العمر 20 عاما فقط.

ويزاحم النادي البافاري عدة أندية أوروبية، أبرزها ليفربول، برشلونة، مانشستر سيتي، توتنهام ومانشستر يونايتد، التي أبدت اهتماما بضم تسيهانكوف.

وسجل النجم الدولي الأوكراني 17 هدفا مع كييف الموسم الماضي، بجانب 3 أهداف أحرزها هذا الموسم.

وأشارت تقارير صحافية إلى بلوغ سعر اللاعب 18 مليون يورو، وهو ما قد يمنح بايرن ميونخ دفعة للتقدم بعرض في أسرع وقت، لضمه خلال الفترة المقبلة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#عمالقة أوروبا
#بايرن ميونخ
#دينامو كييف
#رياضة
#كرة قدم

من عرب 48

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