ريال مدريد يقيل لوبيتيجي ويعين مدربا جديدا

أعلن فريق ريال مدريد الإسباني، عن إقالة مدربه جولين لوبيتيجي من مهمة التدريب في أعقاب سوء النتائج منذ بداية الموسم الكروي 2018-2019.

وقرَّر النادي الملكي، تعيين سانتياغو سولاري، مدربًا للفريق بصورة مؤقتة.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي "استقرَّت الإدارة على إنهاء التعاقد مع لوبيتيجي"، مشيرًا إلى أنَّ "القرار يهدف إلى تغيير ديناميكية الفريق، من أجل تحقيق كل أهداف هذا الموسم".

وأضاف البيان "يُدرك مجلس الإدارة، أنَّ هناك تناقضًا كبيرًا بين جودة الفريق، حيث تم ترشيح 8 لاعبين لجائزة الكرة الذهبية، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ النادي، مع النتائج التي يحققها الفريق مؤخرًا".

واختتم "يتوجَّه النادي بالشكر لجولين لوبيتيجي وجهازه الفني على جهودهم وعملهم، ويتمنى لهم الأفضل خلال مسيرتهم، وسيتم الاعتماد مؤقتًا على سانتياغو سولاري، الذي سيقود الفريق الأول بداية من غد الثلاثاء".

وكان ريال مدريد، قد سقط أمس الأحد، بصورة مذلة أمام برشلونة في الكلاسيكو (1-5) بالجولة العاشرة من الليغا، وهي الهزيمة التي دقت المسمار الأخير في نعش لوبيتيجي.

وقبل الكلاسيكو، كانت نتائج الملكي، تدهورت تحت قيادة لوبيتيجي، حيث فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال آخر 5 مباريات بالليغا، إذ خسر 4 مرات، وتعادل في لقاء وحيد.

وبات الفريق الملكي، يحتل حاليًا المركز التاسع، في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 14 نقطة.