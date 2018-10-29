كونتي يرفض تدريب ميلان من أجل الريال

أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب أنطونيو كونتي رفض تدريب فريق آيه سي ميلان الإيطالي، وذلك بسبب رغبته في تدريب فريق ريال مدريد الإسباني والذي من المتوقع أن يقيل مدربه جولين لوبيتيجي.

وأشارت بعض التقارير الصحفية أن نادي إيه سي ميلان كان يرغب في تعيين كونتي بدلًا جنارو غاتوزو، المدير الفني لـ"الروسونيري"، على رأس الجهاز الفني للفريق، ولكنه رفض خوض تلك التجربة بعد تردد العديد من الأنباء التي تفيد بأن ريال مدريد يقترب من الإطاحة بولبيتيجي والاستعانة به في الفترة القادمة.

وفي سياق متصل، كانت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية قد أكدت خلال الأيام الماضية أن بيريز تواصل مع فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال كونتي، للمرة الأولى في الـ15 من الشهر الجاري لمعرفة موقف موكله من تولي زمام قيادة الفريق في الفترة المقبلة، كما أكدت صحيفة "آس" في نسختها الإسبانية أن رئيس نادي ريال مدريد تواصل مع باستوريلو للمرة الثانية بعد سقوط الفريق بهدفين لهدف في مباراة ليفانتي التي خاضها الفريقان في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لعرض عليه إمكانية قيادته للفريق.

ووفقًا لما أشارت إليه الصحفية الإسبانية، فإن كونتي تحدث مع كريستيان ستليني، والذي كان مساعدًا له في فريق يوفنتوس موسم 2011-2012، كما أنه من المحتمل أن يكون معاونه على رأس الجهاز الفني لـ"المرينغي"، وأخبره بأن يكون يقظ لما سيحدث في مواجهة "الكلاسيكو الإسباني"، وذلك لأنه من الممكن أن تتواصل إدارة ريال مدريد معهم في أي وقت للسفر إلى مدريد وقيادة الفريق.

وقد أخبر كونتي وكيل أعماله أنه يعي بأن هناك عمل كبير ينتظره في ريال مدريد، ولكنه في الوقت نفسه لديه حافز كبير على خوض تلك المغامرة، والتي ستبدأ حينما يعلن بيريز إقالة جولين بشكلٍ رسمي.

يُذكر أن محطة "أوندا ثيرو" الإذاعية أكدت في الساعات القليلة الماضية، وفور أن تعرض ريال مدريد للهزيمة بخمسة أهداف لهدف في مواجهة "الكلاسيكو الإسباني" التي جمعته اليوم بفريق برشلونة في الجولة العاشرة من "الليغا"، أن ريال مدريد سيقيل جولين في الساعات القليلة المقبلة، وأن النادي سيقدم كونتي غدًا في تمام الواحدة ظهرًا كمديرًا فنيًا جديدًا للفريق.