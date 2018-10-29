كونتي يضع شرطا لتدريب ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، بات قريبا من تدريب فريق ريال مدريد الإسباني خلفا لجولين لوبيتيجي المهدد بالإقالة بعد الهزيمة القاسية أمام برشلونة بالنتيجة 1-5، أمس الأحد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أنطونيو كونتي طالب فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، الحصول على بعض الضمانات، من أجل قيادة الفريق الملكي في الفترة المقبلة.

وأضافت أن كونتي طلب من رئيس النادي، أن يكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، في غرفة خلع الملابس، وليس اللاعبين أو القائد سيرجيو راموس، على وجه الخصوص.

وكان راموس علق على أنباء اقتراب كونتي من قيادة ريال مدريد، وقال عقب مباراة أمس "الاحترام يكتسب ولا يتم فرضه بقوة اسم المدرب، لقد فزنا بكل شيء مع العديد من المدربين المعروفين جدًا، وفي النهاية، القدرة على إدارة اللاعبين أهم بكثير من القدرات الفنية".