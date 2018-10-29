نبض_الشبكة: "كيف تفاعلت الجماهير بعد الكلاسيكو؟"

لقنّ فريق برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد هزيمة قاسية بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف للأخير، في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما أمس، الأحد، ضمن أحداث الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وعاد الفريق الكاتالوني لاعتلاء صدارة لائحة الدوري برصيد 21 نقطة، في حين تجمد رصيد ريال مدريد عند 14 نقطة وهو يحتل المركز التاسع.

وبهذا الصدد، قام "عرب 48" برصد تفاعل بعض من عشاق الكرة المستديرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد فوز برشلونة بكلاسيكو الأرض.

وكتب أحمد ملاح على صفحته الشخصية: "خماسية برشلونة تؤكد أن رونالدو كان كل شيء في العاصمة الإسبانية وليس له بديل أو مثيل.. ريال مدريد يدخل دوامة الخطر".

وذكر رغدان التركماني: "5 وبدون ميسي أشهد أنها فضيحة.. هاردلك جماهير مدريد.. مبروك لعشاق برشلونة".

أما المراسل الرياضي شاكر مواسي فكتب على صفحته: "ضحك عليهم المفتري سواريز.. دوري بلا نكهة الآن.. ريال مدريد كان.. تابعوا لوحدكم!".

وقال سمارة حمدان: "أول كلاسيكو بحياتي بحضروش لسبب معين.. بس لما مسكت تلفوني شفت نتيجة 5-1.. لا فرحة كروية توازي هذه الفرحة.. لا صوت يعلو فوق صوت برشلونة، حتى بعز الانتخابات!".

وكتب عمر إبراهيم على صفحته الشخصية: "فرحوا كثيرا لإصابته وفرحتهم كانت في محلها، ومدربهم كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل، لكن التوقيع وقعه برشلونة، حتى فيدال الذي ضاقت به الظروف وضع قدمه ليسجل أول هدف رسمي له في مرماهم دون أن يبلل قميصه.. عثمان ديمبلي الذي كان عرضة للسخرية وضع قدمه في الملعب ليصنع هدف فيدال وأسباب عديدة للفضيحة أهمها الفرحة العامة لغياب ميسي.. كانوا محقين تماما، لو أنه تواجد لتعرقوا دما أكثر بكثير مما تعرقوا البارحة".