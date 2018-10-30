رونالدو: ميسي لن يدخُل القائمة المُختصرة للكرة الذهبية وأنا أستحقها

توقّع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، عدم دخول الأرجنتيتي ميسي، نجم فريق برشلونة، في القائمة المختصرة للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية التي تُعطيها مجلة "فرانس فوتبول".

وأكد رونالدو، في مقابلة أجرتها معه "فرانس فوتبول" أنه يرى أنه يستحق الفوز بالجائزة، ورشح كلا من محمد صلاح ولوكا مودريتش وأنطوان جريزمان ورافائيل فاران وكيليان مبابي، لدخول القائمة المختصرة.

وشكّك رونالدو في نفس الوقت في قدرة كل هؤلاء، على الاستمرار على نفس المنوال لعشر سنوات كما فعل هو وميسي، إذ قال: "كم عدد اللاعبين القادرين على أن يكونوا في أعلى مستوى لأكثر من 10 سنوات؟ حسنا لنقل أن هناك 2، أنا وميسي".

وذكر "الدون" أن هناك أشخاصًا لا يريدون له التُواجُد بين المرشحين للكرة الذهبية، مؤكدًا أن مسيرته لم تقترب من نهايتها حتى الآن. وقال: "هناك من كان يريد أن تكون نهاية حقبتي، ولكن الأمر لن يكون كذلك، أنا هنا وسأظل هنا وأنا أستحق ذلك، نتائجي تتحدث عني، ولا تجعلني خارج اللعبة".

وتطرّق في حديثه إلى انتقاله المدوي لفريق يوفنتوس الإيطالي، مُشيرًا إلى أن انتقاله لنادي السيدة العجوز، جاء للبقاء في مستوى احترافي عالٍ، عوضًا عن قبول عروض مثيرة من أندية كانت تعرض عليه أموالا أكثر.

ونقلت المجلة عن كريستيانو قوله: "في سني، لا ينتقل لاعب من ناد كبير إلى آخر كبير مقابل 100 مليون (...) في سني، وأقولها مع الاحترام للآخرين الذي يفعلون ذلك، ينتقل اللاعبون إلى الصين والإمارات والهند وينهون مسيرتهم هناك، دون الحاجة للحفاظ على مستواهم"، مضيفًا: "لا أقول إنني أفضل، ولكني أقول إنني مختلف. وقد أكون على قمة الجبل منذ نحو 12 عاما بسبب ذلك".



