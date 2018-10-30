  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

رونالدو: ميسي لن يدخُل القائمة المُختصرة للكرة الذهبية وأنا أستحقها

تاريخ النشر: 30/10/2018 - 17:07

رونالدو: ميسي لن يدخُل القائمة المُختصرة للكرة الذهبية وأنا أستحقها
(أ ب)
عرب ٤٨

توقّع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، عدم دخول الأرجنتيتي ميسي، نجم فريق برشلونة، في القائمة المختصرة للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية التي تُعطيها مجلة "فرانس فوتبول".

وأكد رونالدو، في مقابلة أجرتها معه "فرانس فوتبول" أنه يرى أنه يستحق الفوز بالجائزة، ورشح كلا من محمد صلاح ولوكا مودريتش وأنطوان جريزمان ورافائيل فاران وكيليان مبابي، لدخول القائمة المختصرة.

وشكّك رونالدو في نفس الوقت في قدرة كل هؤلاء، على الاستمرار على نفس المنوال لعشر سنوات كما فعل هو وميسي، إذ قال: "كم عدد اللاعبين القادرين على أن يكونوا في أعلى مستوى لأكثر من 10 سنوات؟ حسنا لنقل أن هناك 2، أنا وميسي".

وذكر "الدون" أن هناك أشخاصًا لا يريدون له التُواجُد بين المرشحين للكرة الذهبية، مؤكدًا أن مسيرته لم تقترب من نهايتها حتى الآن. وقال: "هناك من كان يريد أن تكون نهاية حقبتي، ولكن الأمر لن يكون كذلك، أنا هنا وسأظل هنا وأنا أستحق ذلك، نتائجي تتحدث عني، ولا تجعلني خارج اللعبة".

وتطرّق في حديثه إلى انتقاله المدوي لفريق يوفنتوس الإيطالي، مُشيرًا إلى أن انتقاله لنادي السيدة العجوز، جاء للبقاء في مستوى احترافي عالٍ، عوضًا عن قبول عروض مثيرة من أندية كانت تعرض عليه أموالا أكثر.

ونقلت المجلة عن كريستيانو قوله: "في سني، لا ينتقل لاعب من ناد كبير إلى آخر كبير مقابل 100 مليون (...) في سني، وأقولها مع الاحترام للآخرين الذي يفعلون ذلك، ينتقل اللاعبون إلى الصين والإمارات والهند وينهون مسيرتهم هناك، دون الحاجة للحفاظ على مستواهم"، مضيفًا: "لا أقول إنني أفضل، ولكني أقول إنني مختلف. وقد أكون على قمة الجبل منذ نحو 12 عاما بسبب ذلك".


 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#رونالدو
#ميسي
#الكرة الذهبية
#يوفنتوس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فاران يزيدُ معاناة الريال ويغيبُ لشهر كامل
فاران يزيدُ معاناة الريال ويغيبُ لشهر كامل

2018-10-30

غوارديولا يشيد بمحرز بعد هزيمة توتنهام
غوارديولا يشيد بمحرز بعد هزيمة توتنهام

2018-10-30

لوبيتيجي ثاني أسرع مدرب يترك ريال مدريد
لوبيتيجي ثاني أسرع مدرب يترك ريال مدريد

2018-10-30

الأكثر قراءة

إحياء الذكرى الـ62 لمجزرة كفر قاسم

إحياء الذكرى الـ62 لمجزرة كفر قاسم

2018-10-29
خط

خط "ديمونا- يروحام" لتهجير قرية رخمة ومصادرة 3600 دونم

2018-10-29
#زيارة ريغيف للإمارات:

#زيارة ريغيف للإمارات: "غبشوا الجزء الذي يعتبرونه عورة في الصورة"

2018-10-29

"الرئيس البرازيلي المنتخب سيعمل على نقل سفارة بلاده إلى القدس"

2018-10-29
إسرائيل قصفت في سورية إرسالية سلاح إيرانية إلى حزب الله

إسرائيل قصفت في سورية إرسالية سلاح إيرانية إلى حزب الله

2018-10-29