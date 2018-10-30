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لوبيتيجي ثاني أسرع مدرب يترك ريال مدريد

تاريخ النشر: 30/10/2018 - 09:01

لوبيتيجي ثاني أسرع مدرب يترك ريال مدريد
المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي (أ ب)
عرب ٤٨

أقالت إدارة ريال مدريد الإسباني، مدرب فريقها جولين لوبيتيجي أمس، الإثنين، في أعقاب النتائج السلبية منذ بداية الموسم والهزيمة القاسية الأخيرة بمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة (1-5).

وتلقى لوبيتيجي انتقادات عنيفة من جماهير الملكي، التي طالبت بإقالته بسبب سوء نتائج الفريق وتراجعه للمركز الـ9 في الليغا، برصيد 14 نقطة، بعد مرور 10 جولات.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن لوبيتيجي بات ثاني أقل مدرب خوضا للمباريات مع الميرنغي منذ 1929، برصيد 14 مباراة، بعد خوسيه أنطونيو كاماتشو الذي قاد الفريق في 6 مباريات فقط، في الفترة بين 25 أيار/مايو حتى 20 أيلول/سبتمبر 2004.

وتولى لوبيتيجي قيادة ريال مدريد في 12 حزيران/يونيو الماضي، بعد تخليه عن تدريب منتخب إسبانيا قبل انطلاق كأس العالم بيوم واحد، لكنه لم يهنأ بمنصبه حتى أقيل بعد أقل من 5 أشهر.

وقبل الكلاسيكو، تدهورت نتائج الملكي تحت قيادة لوبيتيجي، حيث فشل في تحقيق الفوز خلال آخر 5 مباريات بالليغا، إذ خسر 4 مرات، وتعادل في لقاء وحيد.

يذكر أن سانتياغو سولاري، المدير الفني لفريق "كاستيا" بمدريد، سيتولى تدريب الفريق الأول في المباريات المقبلة بصفة مؤقتة، حتى تعيين مدير فني دائم.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#جولين لوبيتيجي
#ريال مدريد

من عرب 48

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