  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة

تاريخ النشر: 31/10/2018 - 17:38

ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

عاد نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء إلى تدريبات فريقه بعد الإصابة التي تعرض لها.

وأعلن برشلونة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "ميسي عاد لتدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الفترة الماضية".

وتعرض النجم الأرجنتيني لإصابة قوية في مرفق يده اليمنى، أثناء مباراة فريقه أمام إشبيلية، بالجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسقط ميسي على يده بطريقة خاطئة ليخرج من المباراة بعد مرور نصف ساعة فقط من بداية الشوط الأول، إثر إصابته، بعد أن سارع الجهاز الطبي في علاجه وربط يده.

وكان الفريق الكاتالوني بقيادة إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، أعلن عن غياب نجمه الأرجنتيني لثلاثة أسابيع كاملة بعد إصابته.

وظهر ميسي في مباراة البارسا أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، ومباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني الممتاز، وهو في مدرجات ملعب "كامب نو" ويقوم بربط يده وتعليقها.

ولكن خرج النادي الكاتالوني اليوم الأربعاء، ليعلن عن عودة نجمه الأرجنتيني لتدريبات الفريق مرة أخرى، ولكنه لم يعلن ما إذا كان سيعود للملاعب قريبًا أم بعد انتهاء المدة التي أعلن عنها سابقًا.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#برشلونة
#ليونيل ميسي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يكشف مدة غياب ألكانتارا
بايرن ميونخ يكشف مدة غياب ألكانتارا

2018-10-31

سولاري: لاعبو ريال مدريد يتطلعون لتجاوز عثرة الكلاسيكو
سولاري: لاعبو ريال مدريد يتطلعون لتجاوز عثرة الكلاسيكو

2018-10-31

بايرن يحقق فوزا بشق الأنفس في بطولة الكأس
بايرن يحقق فوزا بشق الأنفس في بطولة الكأس

2018-10-31

الأكثر قراءة

نتائج الانتخابات المحلية 2018

نتائج الانتخابات المحلية 2018

2018-10-30
حادث البحر الميت: مصرع 8 من مستوطني

حادث البحر الميت: مصرع 8 من مستوطني "بساغوت"

2018-10-30
سخنين: شجار عنيف أمام مركز اقتراع

سخنين: شجار عنيف أمام مركز اقتراع

2018-10-30
انتخابات في النقب: منافسة محتدمة

انتخابات في النقب: منافسة محتدمة

2018-10-30
شرطة الاحتلال تقمع المتظاهرين في مجدل شمس

شرطة الاحتلال تقمع المتظاهرين في مجدل شمس

2018-10-30