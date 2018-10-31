ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة

عاد نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء إلى تدريبات فريقه بعد الإصابة التي تعرض لها.

وأعلن برشلونة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "ميسي عاد لتدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الفترة الماضية".

وتعرض النجم الأرجنتيني لإصابة قوية في مرفق يده اليمنى، أثناء مباراة فريقه أمام إشبيلية، بالجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسقط ميسي على يده بطريقة خاطئة ليخرج من المباراة بعد مرور نصف ساعة فقط من بداية الشوط الأول، إثر إصابته، بعد أن سارع الجهاز الطبي في علاجه وربط يده.

وكان الفريق الكاتالوني بقيادة إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، أعلن عن غياب نجمه الأرجنتيني لثلاثة أسابيع كاملة بعد إصابته.

وظهر ميسي في مباراة البارسا أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، ومباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني الممتاز، وهو في مدرجات ملعب "كامب نو" ويقوم بربط يده وتعليقها.

ولكن خرج النادي الكاتالوني اليوم الأربعاء، ليعلن عن عودة نجمه الأرجنتيني لتدريبات الفريق مرة أخرى، ولكنه لم يعلن ما إذا كان سيعود للملاعب قريبًا أم بعد انتهاء المدة التي أعلن عنها سابقًا.