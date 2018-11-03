إنتر ميلان يسحق جنوة بخماسية نظيفة

ألحق إنتر ميلان هزيمة قاسية بنظيره جنوة بخمسة أهداف دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز خماسية الإنتر كل من اللاعبين روبيرتو غاليارديني (هدفان)، ماتيو بوليتانو، جواو ماريو ورادغا ناينغولان.

وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 25 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد جنوة عند 14 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر.

وبدأ إنتر ميلان محاولاته سريعًا في الدقيقة الثانية من المباراة، بعد عرضية متقنة من ماتيو بوليتانو وصلت إلى لوتارو مارتينيز، الذي سدد الكرة أعلى العارضة.

ومن هجمة مرتدة سريعة بعد تمريرة من مارسيلو بروزوفيتش وصلت إلى جواو ماريو في العمق الدفاعي لجنوة، ثم مررها إلى إيفان بيريسيتش الذي سدد بجوار القائم الأيمن لجنوة، بالدقيقة الـ4.

وحاول بوليتانو التوغل في منطقة جزاء جنوة في الدقيقة الـ12 ليسدد، ولكن الكرة وصلت سهلة إلى يد يونوت رادو حارس جنوة.

وتمكن جاليارديني، من تسجيل الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة 14، بعد أن وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسددها بالمرمى.

وكاد سمير هاندانوفيتش، حارس النيراتزوري أن يتسبب في هدف ضد فريقه، بعدما مرر الكرة بشكل خاطئ وكاد كريستيان كوامي، أن يلحق بالكرة قبل أن ينقذها دالبرت، بالدقيقة الـ15.

ومن خطأ فادح من داركو لازوفيتش، لاعب جنوة، خطف ماتيو بوليتانو الكرة من أمامه في الدقيقة 16، وانفرد بالمرمى ليسجل الهدف الثاني.

وعاد بوليتانو المتألق، بتسديدة أخرى في الدقيقة 34، إلا أن رادو تألق وأبعد الكرة عن مرماه، وعاد لاعبو إنتر للخطورة عن طريق مارسيلو بروزوفيتش الذي قام بإرسال كرة عرضية، ولكن حولها ستيفان دي فري بالرأس بمحاذاة القائم.

وشهدت الدقيقة 49 ثالث أهداف المباراة، عن طريق جاليارديني الذي سجل ثاني أهدافه الشخصية بالمباراة، بعدما سدد بيريسيتش في المرمى، وأبعد رادو الكرة ببراعة لتصل إلى روبيرتو الذي أطلق قذيفة بالمرمى.

وهدأ إيقاع المباراة في الشوط الثاني، ولذلك قرر لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، إراحة بعض نجومه، حيث أخرج بوليتانو وبيريسيتش، وأعطى الفرصى لكيتا بالدي وبورخا فاليرو.

ولم يظهر جنوة أيضًا أي شراسة على مرمى سمير هاندانوفيتش، بالرغم من نزول هداف الفريق والبطولة الحالي، كريستوف بياتيك، الذي اختفى تمامًا بعد نزوله كبديل.

وأحرز جواو ماريو، هدفًا رابعًا ليتوج مجهوده في المباراة، بتسديدة صاروخية بالقدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك رادو في الدقيقة 91.

وأضاف رادغا ناينغولان، الذي حل في المباراة كبديل، الهدف الخامس برأسية في الدقيقة 93، بعد صناعة مميزة من جواو ماريو، ليكمل خماسية فريقه على جنوة.