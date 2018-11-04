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غريزمان يحدد وجهته الأخيرة قبل الاعتزال

تاريخ النشر: 04/11/2018 - 13:37

غريزمان يحدد وجهته الأخيرة قبل الاعتزال
النجم الفرنسي أنطوان غريزمان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، حدد وجهته الأخيرة التي سيتواجد بها قبل اعتزاله وإنهاء مسيرته الكروية.

وذكر غريزمان، خلال تصريحاته لشبكة "ESPN" العالمية "لازلت لا أعرف متى سيمكنني الرحيل. في سن الـ33 أو 34".

وأضاف "أريد الرحيل إلى الولايات المتحدة الأميركية في نهاية مسيرتي، واللعب في الدوري الأميركي".

وكان غريزمان قد جدد عقده الصيف الماضي مع أتلتيكو مدريد، بعد أنباء اقترابه من صفوف برشلونة، لكنه فضل الاستمرار مع الروخي بلانكوس.

وقاد غريزمان منتخب الديوك، لتحقيق لقب كأس العالم، في مونديال روسيا، الصيف الماضي.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#أنطوان غريزمان
#أتلتيكو مدريد
#الدوري الأميركي

من عرب 48

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