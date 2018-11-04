ميسي ضمن قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان

شهدت قائمة اللاعبين التي أعلن عنها فريق برشلونة الإسباني، عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عشية المباراة المرتقبة أمام إنتر ميلان الإيطالي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي قد غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة للفريق الكاتالوني، بسبب إصابة بكسر في ذراعه اليمنى تعرض لها في مباراة إشبيلية بالدوري الإسباني.

وأشار الحساب الرسمي لبرشلونة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن ميسي سيسافر مع الفريق دون الحصول على التصريح الطبي حتى الآن.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن، سيليسن وإيناكي بينيا

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا، سيرجي روبيرتو وشومي

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، دينيس سواريز، كوتينيو، آرثر، رافينيا، فيدال وألينيا

الهجوم: سواريز، ميسي، ديمبلي، مالكوم ومنير الحدادي