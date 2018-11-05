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هل سيدفع مدرب برشلونة بميسي أمام إنتر ميلان؟

تاريخ النشر: 05/11/2018 - 09:19

هل سيدفع مدرب برشلونة بميسي أمام إنتر ميلان؟
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب فريق برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، قرر عدم المجازفة بإشراك نجمه الأول، ليونيل ميسي، في مواجهة إنتر ميلان غدا، الثلاثاء، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن "ليونيل ميسي سيسافر مع الفريق الكاتالوني، دون الحصول على التصريح الطبي حتى الآن بالمشاركة في المباريات".

وأشارت الصحيفة إلى أن "فالفيردي قد يترك ميسي على مقاعد البدلاء حتى لا يخاطر بإشراكه"، منوهة أن "المدرب قد يلجأ إلى البرغوث الأرجنتيني حال تعقد الأمور في المباراة".

تجدر الإشارة إلى أن ميسي غاب عن آخر 4 مباريات لبرشلونة، بعدما أصيب في ذراعه خلال مباراة إشبيلية في إطار الليغا، ليتقرر غيابه عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، قبل أن يعود قبل الموعد المحدد.

ويتصدر برشلونة، مجموعته الأوروبية برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الوصيف إنتر ميلان.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#برشلونة
#إرنستو فالفيردي
#ليونيل ميسي
#إنتر ميلان
#دوري أبطال أوروبا

من عرب 48

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