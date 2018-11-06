ديمبلي إلى ليفربول: عقبة واحدة أمام إتمام الصفقة!

أبدى فريق ليفربول الإنجليزي رغبته في االحصول على خدمات لاعب برشلونة الإسباني، عثمان ديمبلي، خلال الفترة المقبلة.

وكان ديمبلي قد انضم إلى الفريق الكاتالوني في الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة بلغت 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو أخرى، لكن يبدو أن اللاعب بات على وشك الرحيل عن الكامب نو.

وذكر موقع "آر إيه سي1" الفرنسي، أن عدم مشاركة ديمبلي في التشكيلة الأساسية للبارسا في المباريات، إضافة إلى عدم ظهوره بالمستوى المتوقع منه يعني أنه قد يسقط من حسابات إرنيستو فالفيردي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان "الريدز" قد أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم المهاجم، حينما رحل في البداية عن فريق بروسيا دورتموند الألماني، لكنه سبقه برشلونة الذي نجح في الحصول على توقيع اللاعب في النهاية.

ولطالما يُبدي الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إعجابه بديمبلي، ويصرح برغبته في جلبه إلى "أنفيلد".

لكن السعر الذي يريده مسؤولو البارسا ربما يكون حجر العثرة الوحيد في سبيل إكمال صفقة انتقال اللاعب إلى الدوري الإنجليزي، حيث يرغب برشلونة في الحصول على ما يقرب من 100 مليون يورو نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب، وهو نفس القيمة المبدئية التي دفعها عند التعاقد معه.