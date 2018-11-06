ريال مدريد يضع إيكاردي على رأس اهتماماته

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني يواصل سعيه من أجل ضم لاعبين بارزين خلال فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية القادمتين، وذلك لتخطي الفترة الشائكة التي يمر بها بالوقت الراهن.

ويأتي مهاجم إنتر ميلان، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، كأحد أبرز الأسماء المطلوبة بشدة من جانب إدارة الفريق الملكي في ظل المستوى المميز الذي يقدمه مع فريقه بالفترة الأخيرة.

ويعاني الريال بشدة من تراجع المستوى الهجومي للفريق، خاصة بعد أن ظل قرابة الخمس مباريات من دون إحراز أي هدف، وخسارته الكبيرة في مباراة "كلاسيكو الأرض" من منافسه التقليدي، نادي برشلونة، بخمسة أهداف مقابل هدف، وهي المباراة التي أدت إلى إقالة المدير الفني السابق جولين لوبيتيجي من تدريب الفريق، وتعيين الأرجنتيني سانتياغو سولاري لإدارته بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وأشارت التقارير الصحفية أن الريال بدأ بالفعل تحضير عرض قوي، وأنه ينوى التحرك قريباً للدخول في مفاوضات مع إدارة نادي إنتر ميلان بشأن ضم المهاجم صاحب الـ25 عاما خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.

جدير بالذكر أن النادي كان قد دخل في مفاوضات مع "النيراتزوري" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية للتعاقد مع ماورو، لكنه لم ينجح في ذلك، ليكتفي من الأسماء الكبيرة فقط في ذلك الميركاتو بضم حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، وإعادة الدومينيكي ماريانو دياز من صفوف ليون الفرنسي.

ويظهر قائد الفريق الإيطالي بشكل جيد مع فريقه خلال مباريات الموسم الحالي، بعدما أحرز 6 أهداف في الدوري الإيطالي في أول 11 جولة، ليساعدهم في الوصول إلى المركز الثاني في جدول ترتيب "الكالتشيو" برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، بالإضافة إلى إحرازه هدفين في مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ليكون أيضا سببا في احتلال "الأفاعي" المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط خلف برشلونة المتصدر بـ9 نقاط، ومتفوقا على توتنهام الإنجليزي صاحب المركز الثالث والذي يملك نقطة وحيدة.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن إدارة "البلانكوس" لم تفقد الأمل في ضم إيكاردي، خاصة في ظل المستوى المتواضع للفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الفريق الحالي، ورغبة فلورينتينو بيريز رئيس النادي في تكوين فريق قوي للمدير الفني الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الذي يحضره النادي سيقدر بنحو 110 ملايين يورو، وهو ما يعد أكثر من القيمة السوقية الحالية للاعب، والذي يقدر بـ90 مليون يورو في الوقت الحالي.