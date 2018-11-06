مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع المغربي بنعطية

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدى اهتمامه باللاعب صاحب الأصول المغربية، المهدي بنعطية، وسيسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن "مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، يرى أن مدافع يوفنتوس سيكون إضافة لفريقه في الشتاء".

ويسعى النادي الإنجليزي، لاستغلال أزمة بنعطية وعدم مشاركته بشكل أساسي مع البيانكونيري هذا الموسم، إذ خاض 4 مباريات فقط في الكالتشيو حتى الآن.

وصرح بنعطية مؤخرًا، بأنه يدرك صعوبة إيجاد مكان في التشكيلة الأساسية، وأكد أنه ينتظر الفرصة للعب على الأقل مرة في الأسبوع.

وأشار إلى أنه لا يريد الرحيل ولكنه سيحدد موقفه النهائي في كانون الثاني/يناير المقبل، بناء على موقف المدرب ماسيمليانو أليغري.

وارتبط اسم بنعطية في الآونة الأخيرة بآرسنال، ولكن لم يتقدم الجانرز بأي عرض رسمي، كما ورد اسمه ضمن خيارات برشلونة لسد العجز في الناحية الدفاعية للفريق.