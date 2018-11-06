  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع المغربي بنعطية

تاريخ النشر: 06/11/2018 - 09:00

مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع المغربي بنعطية
النجم المغربي المهدي بنعطية (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدى اهتمامه باللاعب صاحب الأصول المغربية، المهدي بنعطية، وسيسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن "مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، يرى أن مدافع يوفنتوس سيكون إضافة لفريقه في الشتاء".

ويسعى النادي الإنجليزي، لاستغلال أزمة بنعطية وعدم مشاركته بشكل أساسي مع البيانكونيري هذا الموسم، إذ خاض 4 مباريات فقط في الكالتشيو حتى الآن.

وصرح بنعطية مؤخرًا، بأنه يدرك صعوبة إيجاد مكان في التشكيلة الأساسية، وأكد أنه ينتظر الفرصة للعب على الأقل مرة في الأسبوع.

وأشار إلى أنه لا يريد الرحيل ولكنه سيحدد موقفه النهائي في كانون الثاني/يناير المقبل، بناء على موقف المدرب ماسيمليانو أليغري.

وارتبط اسم بنعطية في الآونة الأخيرة بآرسنال، ولكن لم يتقدم الجانرز بأي عرض رسمي، كما ورد اسمه ضمن خيارات برشلونة لسد العجز في الناحية الدفاعية للفريق.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#المهدي بنعطية
#مانشستر يونايتد
#يوفنتوس
#جوزيه مورينيو

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فينغر قريب من تدريب ميلان
فينغر قريب من تدريب ميلان

2018-11-06

بسبب تهديده: شاكيري سيغيب عن مباراة ليفربول في صربيا
بسبب تهديده: شاكيري سيغيب عن مباراة ليفربول في صربيا

2018-11-05

أبناء اللد يخسر ويواصل تخبطه في القاع
أبناء اللد يخسر ويواصل تخبطه في القاع

2018-11-05

الأكثر قراءة

القُدس: رفضُ الصلاة على أحد المُتوفّين بحادث سير لتورّطه بتسريبِ عقار

القُدس: رفضُ الصلاة على أحد المُتوفّين بحادث سير لتورّطه بتسريبِ عقار

2018-11-05
الجش: جولة ثانية بين إلياس إلياس وعلم علم

الجش: جولة ثانية بين إلياس إلياس وعلم علم

2018-11-05
تعرّف على شجرة العائلة المالكة السعودية

تعرّف على شجرة العائلة المالكة السعودية

2018-11-05
مأزق بن سلمان يثير قلقًا إسرائيليًا على

مأزق بن سلمان يثير قلقًا إسرائيليًا على "الدفء التدريجي" في العلاقات

2018-11-05
انتخابات 2018: اتفاقيات التناوب غير ملزمة

انتخابات 2018: اتفاقيات التناوب غير ملزمة

2018-11-05