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اليوم: مباريات الجولة 4 من مجموعات أبطال أوروبا

تاريخ النشر: 07/11/2018 - 13:06

اليوم: مباريات الجولة 4 من مجموعات أبطال أوروبا
جانب من تدريبات الفرق (أ ب)
عرب ٤٨

تستكمل في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:

المجموعة الخامسة

22:00 بايرن ميونخ (ألمانيا) – آيك أثينا (اليونان)

22:00 بنفيكا (البرتغال) – أياكس أمستردام (هولندا)

المجموعة السادسة

22:00 مانشستر سيتي (إنجلترا) – شاختار دونيتسك (أوكرانيا)

22:00 ليون (فرنسا) – هوفنهايم (ألمانيا)

المجموعة السابعة

19:55 سسكا موسكو (روسيا) – روما (إيطاليا)

22:00 فيكتوريا بلزن (التشيك) – ريال مدريد (إسبانيا)

المجموعة الثامنة

19:55 فالنسيا (إسبانيا) – يونغ بويز (سويسرا)

22:00 يوفنتوس (إيطاليا) – مانشستر يونايتد (إنجلترا)

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#دوري أبطال أوروبا
#دور المجموعات

اليوم: مباريات الجولة 4 من مجموعات أبطال أوروبا

اليوم: مباريات الجولة 4 من مجموعات أبطال أوروبا

من عرب 48

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