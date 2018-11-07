اليوم: مباريات الجولة 4 من مجموعات أبطال أوروبا

تستكمل في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:

المجموعة الخامسة

22:00 بايرن ميونخ (ألمانيا) – آيك أثينا (اليونان)

22:00 بنفيكا (البرتغال) – أياكس أمستردام (هولندا)

المجموعة السادسة

22:00 مانشستر سيتي (إنجلترا) – شاختار دونيتسك (أوكرانيا)

22:00 ليون (فرنسا) – هوفنهايم (ألمانيا)

المجموعة السابعة

19:55 سسكا موسكو (روسيا) – روما (إيطاليا)

22:00 فيكتوريا بلزن (التشيك) – ريال مدريد (إسبانيا)

المجموعة الثامنة

19:55 فالنسيا (إسبانيا) – يونغ بويز (سويسرا)

22:00 يوفنتوس (إيطاليا) – مانشستر يونايتد (إنجلترا)