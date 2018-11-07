اليوم: مباريات الجولة 4 من مجموعات أبطال أوروبا

تستكمل في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:
المجموعة الخامسة
22:00 بايرن ميونخ (ألمانيا) – آيك أثينا (اليونان)
22:00 بنفيكا (البرتغال) – أياكس أمستردام (هولندا)
المجموعة السادسة
22:00 مانشستر سيتي (إنجلترا) – شاختار دونيتسك (أوكرانيا)
22:00 ليون (فرنسا) – هوفنهايم (ألمانيا)
المجموعة السابعة
19:55 سسكا موسكو (روسيا) – روما (إيطاليا)
22:00 فيكتوريا بلزن (التشيك) – ريال مدريد (إسبانيا)
المجموعة الثامنة
19:55 فالنسيا (إسبانيا) – يونغ بويز (سويسرا)
22:00 يوفنتوس (إيطاليا) – مانشستر يونايتد (إنجلترا)
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