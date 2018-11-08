بنزيمة يسجل.. ريال يفوز: خماسية للملكي في دوري الأبطال

قطع ريال مدريد، خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الأدوار النهائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب انتصاره 5-صفر على مستضيفه فيكتوريا بلزن، أمس الأربعاء، بفضل ثنائية كريم بنزيمة في الشوط الأول.

وفي أول مباراة تحت قيادة المدرب المؤقت سانتياغو سولاري في دوري الأبطال، بدأ ريال المواجهة بشكل متواضع لكنه سيطر تماما في نهاية الشوط الأول.

وهذا هو الفوز الثالث على التوالي لريال بجميع المسابقات تحت قيادة المدرب المؤقت الذي أكد أنه يركز على المباراة المقبلة أكثر من وضعه في النادي.

وقال سولاري "جئنا بتركيز كامل وأظهرنا ذلك. نملك اللاعبين الذين يمكنهم تسجيل العديد من الأهداف وهذا ما فعلناه".

وقبل مباراتين من النهاية، يتصدر ريال المجموعة السابعة بتسع نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن روما الذي فاز خارج أرضه 2-1 على تشسكا موسكو صاحب أربع نقاط.

وافتتح بنزيمة التسجيل في الدقيقة 20 إذ تفوق على مدافعين اثنين قبل أن يسدد كرة مرت من بين ساقي أليش هروشكا حارس بلزن.

وضاعف كاسيميرو من تقدم الفريق الضيف بعد ذلك بثلاث دقائق عندما قفز اللاعب البرازيلي أعلى من المدافع وحول الكرة بضربة رأس في الشباك بعد ركلة ركنية.

وأضاف بنزيمة غير المراقب هدفه الثاني في الدقيقة 37 بضربة رأس بعد تمريرة من جاريث بيل ليجعل النتيجة 3-صفر.

ورد بنزيمة الجميل لزميله بعد ذلك بدقائق إذ أرسل تمريرة عرضية إلى بيل الذي سددها مباشرة في المرمى.

وأكمل توني كروس الخماسية في الدقيقة 67 بتسديدة رائعة بهدوء من فوق الحارس بعد هجمة مرتدة.