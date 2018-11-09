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منافسة مرتقبة بين الريال وبرشلونة على لاعب برازيلي

تاريخ النشر: 09/11/2018 - 12:34

منافسة مرتقبة بين الريال وبرشلونة على لاعب برازيلي
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن منافسة مرتقبة تلوح في الأفق بين فريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، سعيًا نحو إبرام صفقة دفاعية خلال الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن فريق برشلونة يراقب بالفعل لاعب كورينثيانز، ليو سانتوس، من أجل الحصول على خدماته.

ويدرك برشلونة صعوبة التعاقد مع ليو سانتوس (19 عاما)، خصوصًا وأن ريال مدريد يراقب اللاعب منذ فترة طويلة.

وقالت الصحيفة، إن الفريق الملكي يرسل كشافيه باستمرار لمراقبة تطور اللاعب البرازيلي مع ناديه كورينثيانز.

ويعد ليو سانتوس من أفضل المدافعين في الدوري البرازيلي، ويرى برشلونة أنه سيكون خيارا مثاليا في الدفاع، بجانب جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي وكليمنت لينجليت.

ويملك ليو سانتوس 18 مباراة رسمية مع فريقه كورينثيانز باوليستا، كما أن عقده مع الفريق يمتد حتى عام 2020.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#برشلونة
#ريال مدريد
#ليو سانتوس

من عرب 48

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