نافاس يفكر في الرحيل عن ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية، أن حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، كايلور نافاس، يفكر في الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر كانون الثاني/يناير.

وتراجع دور نافاس بصورة واضحة مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي، في أعقاب وصول البلجيكي تيبو كورتوا إلى النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، ليصبح البلجيكي الدولي هو الحارس الأول لعرين المرينغي، ويتحول نافاس إلى الحارس الثاني.

وخلال فترة تواجد الإسباني جولين لوبيتيجي على رأس القيادة الفنية لنادي ريال مدريد، عمل على اعتماد مبدأ المداورة بين الحارسين، لما يمتلكانه من إمكانيات كبيرة، لكن بعد إقالة لوبيتيجي، ووصول سانتياغو سولاري المدرب المؤقت للميرنغي، قرر الاعتماد على كورتوا في منافسات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، واستخدام نافاس في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث خاض الكوستاريكي مباراة ميليلة في ذهاب دور الـ32 من كأس الملك.

وتواجد نافاس على مقاعد البدلاء خلال مباراة ريال مدريد أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، والتي أٌقيمت في إطار الجولة الرابعة من منافسات دوري الأبطال، والتي حقق خلالها النادي الملكي الفوز بخمسة أهداف نظيفة.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن نافاس، الحارس الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات رفقة ريال مدريد، غاضب من فقدان المركز الأساسي في حراسة مرمى النادي الملكي، ويفكر جديًا في الرحيل.

وأشار الموقع إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي يعد مهتمًا للغاية بالحصول على خدمات نافاس، الذي يفكر في لم شمله مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في تورينو، بعد رحيل "صاروخ ماديرا" للعب في صفوف "البيانكونيري" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكد الموقع أن إدارة يوفنتوس تفكر جديًا في الحصول على حارس جديد، بعد رحيل المخضرم جيانلويجي بوفون إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد نهاية عقده مع النادي الإيطالي.

وتسببت أخطاء البولندي فويتشيك تشيزني الحارس الأساسي لنادي يوفنتوس، في خسارة الفريق أمام نادي مانشستر يونايتد الإيطالي، على ملعب "أليانز ستاديوم" في الجولة الرابعة من "تشامبيونزليغ"، بهدفين لهدف، مما فتح الباب أمام يوفنتوس مجددًا للتفكير في التعاقد مع حارس مرمى بمواصفات عالية.

وجاء قرار سولاري بإنهاء مبدأ المداورة في حراسة المرمى، إلى زيادة إيمان نافاس بأن الخيار الأمثل لمسيرته في الفترة الحالية هو الرحيل عن ريال مدريد، ومواصلة مسيرته في أي ناد آخر، وقد يصبح نادي يوفنتوس وجهته المقبلة.