فالفيردي يتحدث عن جاهزية ميسي لمواجهة بيتيس

تحدث مدرب فريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، عن جاهزية نجمه الأول ليونيل ميسي قبل مواجهة ريال بيتيس، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأكد فالفيردي جاهزية ميسي للعب في المباراة الوشيكة والمقررة يوم غد، الأحد.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "نعلم جيدًا مدى صعوبة المباراة، إنه فريق مقاتل ويضغط جيدًا".

وأضاف عن معاقبة ديمبلي "لا يوجد أي عقاب، وكل شخص لديه الحرية الكاملة لتفسير الأشياء وفقًا لرؤيته، نحن فريق واحد، وما أريده هو تحسن أداء الفريق، في المباراة السابقة كان أساسيًا، ولكنه سيغيب عن مباراة الغد، ليس لدي أي شيء لأقوله عن العوامل الخارجية، وفقط أفكر في تطوير الأداء الفردي للفريق، وأريد مساعدة جميع اللاعبين من أجل أن يظهروا بأفضل أداء".

وعن إمكانية رحيل ديمبلي في كانون الثاني/يناير، قال "في سوق الانتقالات عليك بذل المزيد من الجهد، والبحث عن الأفضل، واللاعب يمتلك مهارات من الصعب إيجادها، وعليه أن يظهرها".

وتابع "نتمنى أن يقدم كل مهارته من أجل إفادة الفريق، ونحن مجموعة واحدة هدفنا التقدم للأمام، ونعتقد أن مهارات ديمبلي مميزة وصعب إيجادها وعلينا مساعدته دائمًا".

وأردف عن عودة ميسي أومتيتي "نفهم جيدًا أن كل اللاعبين المستدعين للقائمة، يمكنهم اللعب أساسيين، ولكن عند عودتهم من الإصابة علينا الحذر، وعدم المخاطرة".

وتحدث عن جاهزية ميسي للمباراة، قائلا "غدًا سوف نرى مدى جاهزيته للعب 90 دقيقة، لم يعد يخشى الالتحامات أو السقوط، بعد أن تعافى من الكسر، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا".

ورد على مواقف ديمبلي الأخيرة، قائلا "نريد من جميع اللاعبين الموجودين في الفريق أن يظهروا في أفضل صورة،، وعلينا مساعدتهم للوصول لذلك".