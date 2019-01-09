أتلتيكو مدريد يبدي اهتمامه بضم موراتا

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب تشيلسي الإنجليزي، ألفارو موراتا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفي هذا الصدد، ذكرت تقارير صحفية أن أتلتيكو مدريد يتابع منذ فترة خطوات المهاجم ألفارو موراتا وسيتحرك لضمه خلال هذا الميركاتو الشتوي الجاري والدخول في مفاوضات مع نادي تشيلسي.

وأكدت أن فريق الروخي بلانكوس هو آخر المنضمين في الصراع على ضم مهاجم نادي ريال مدريد السابق حيث تنافسه أندية كبرى في أوروبا مثل نادي بايرن ميونيخ ونادي بوروسيا دورتموند الألمانيين، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ونادي روما ونادي إيه سي ميلان الإيطاليين، ونادي إشبيلية الإسباني.

وأضافت أن إدارة نادي "البلوز" برئاسة رجل الأعمال الروسي رومان إبراموفيتش لن تسمح برحيل موراتا إلى أي ناد آخر قبل إيجاد مهاجم بديل له قبل يوم 31 كانون الثاني/يناير والذي سيتم فيه غلق الميركاتو الشتوي.

وكشفت بعض التقارير أن تشيلسي يسعى لضم مهاجم نادي إيه سي ميلان اللاعب الأرجنتيني غونزالو هيغوين لتعويض الرحيل المحتمل لموراتا والذي أظهر هذا الموسم عدم تأقلمه مع الفريق خاصة تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

وفي حالة انضمام موراتا إلى النادي المدريدي في الميركاتو الشتوي الحالي، فسيتطلب على الأتلتيكو السماح للاعبين على الأقل بالرحيل حتى يتمكن من الهروب من عقوبات اللعب المالي النظيف الذي تفرضه الليغا على مرتبات اللاعبين.

ويبدو أن تشيلسي يفضل خروج اللاعب على سبيل الإعارة وليس البيع الكامل سواء إعارة مع أو بدون بند شراء حيث سيوفر عليه الراتب الباهظ الذي يحصل عليه والذي يقدر بقيمة 9 ملايين يورو صافي.