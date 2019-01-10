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المنتخب الأردني يُواصل التألُّق ويتأهل لدوري الـ16 بكأس آسيا

تاريخ النشر: 10/01/2019 - 18:33

المنتخب الأردني يُواصل التألُّق ويتأهل لدوري الـ16 بكأس آسيا
"النشامى" أول المتأهلين (أ ب)
عرب ٤٨

حقّق المنتخب الأردنيّ، مساء اليوم، الخميس، فوزه الثاني على التوالي في كأس أمم آسيا، متفوّقا على المنتخب السوري، بهدفين دون رد، ما جعله أول المتأهّلين إلى دور الستة عشر من البطولة.

وافتتح المنتخب الأردني هدفي المباراة في الدقيقة السادسة والعشرين، بقدم المتألق موسى التعمري، الذي صنع الهدف الثاني لزميله طارق خطاب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، ما جعله من أبرز لاعبي البطولة حتى الآن، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وتصدّر "النشامى" مجموعتهم الثانية، برصيد ست نقاط، مقابل نقطة واحدة للمنتخب السوري، الذي أنهى مباراته الأولى متعادلا بشكل سلبي، مع المنتخب الفلسطيني في الجولة الأولى، مع أن كافة الترشيحات كانت تصب في مصلحة المنتخب السوري نظرا لتصفيات كأس العالم الجيدة التي خاضها.

أما أستراليا، التي هُزِمت بشكل مفاجئ في المباراة الأولى، فهي على موعد مع المنتخب الفلسطيني، غدا الجمعة.

ويتأهل أول منتخبين إلى دور الستة عشر إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست بالبطولة القارية.

وهذه أول مرة يفوز فيها الأردن بأول مباراتين في دور المجموعات، كما خرج بشباك نظيفة في مباراتين متتاليتين بالبطولة القارية لأول مرة منذ 2004.


#الأردن
#منتخب النشامى
#كأس أمم آسيا
#منتخب سورية

من عرب 48

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