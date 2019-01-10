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فيغو وكاكا في باكستان لتدشين حدث "نجوم كرة القدم العالميين"

تاريخ النشر: 10/01/2019 - 23:14

فيغو وكاكا في باكستان لتدشين حدث "نجوم كرة القدم العالميين"
من اليمين كاكا وفيغو (أ ب)
عرب ٤٨

ضمن سعيهما، للترويج لرياضة كرة القدم، في بلد يشتهر بشكل أكبر بلعبة الكريكت، وصل لاعبا كرة القدم الشهيران، لويس فيغو وكاكا إلى باكستان لتدشين حدث بعنوان "نجوم كرة القدم العالميين"، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وقال كاكا إنه يعلم أن كرة القدم ليست الرياضة الأكثر شعبية في باكستان، ولكنه يتمني أن "يتم فتح باب أمام الشباب لفرصة أخرى بخلاف الكريكت، من أجل كرة القدم".

كاكا وفيغو رفقة أطفال باكستانيين (أ ب)

وقال فيغو، وشأنه شأن كاكا يزور باكستان للمرة الأولى، إنه وزميله يعتزمان اصطحاب 10 آخرين من عظماء كرة القدم الآخرين إلى الحدث.

ومن المقرر أن تنظم مجموعة خاصة مقرها في إنجلترا وتعرف باسم "توتشسكاي غروب"، الحدث في نيسان/ أبريل المقبل في كراتشي ولاهور، بهدف رسم صورة أفضل عن باكستان بأرجاء العالم.

وفي وقت سابق، نظمت مجموعة أخرى، في مشروع آخر، مباريات استعراضية عام 2017، بحضور كثير من نجوم كرة القدم ومن بينهم ريان غيغز ورونالدينيو.


#كاكا
#فيغو
#باكستان
#كرة القدم

من عرب 48

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