مانشستر سيتي يتأهل لنهائي كأس الرابطة

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي بعد فوزه على بيرتن ألبيون بتسعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب الأول "الاتحاد".

وأحرز أهداف الفريق السماوي كل من اللاعبين كيفين دي بروين، غابرييل جيسوس (سوبر هاتريك)، أوليكساندر زينشينكو، فيل فودين، كايل والكر ورياض محرز.

ورغم البداية الجيدة لبيرتن عن طريق تسديدة لوكاس أكينس التي تصدى لها موريتش في الدقيقة الثانية، سيطر السيتي على مجريات اللقاء وافتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة، عندما ارتقى البلجيكي دي بروين لعرضية من دافيد سيلفا ليضع الكرة برأسه في المرمى.

وعاد الفريق الضيف لتهديد مرمى مضيفه في الدقيقة 11 بتسديدة من ماركوس هارنيس ولكنها علت العارضة، وألغى الحكم هدفا لمانشستر سيتي في الدقيقة 19 بسبب تسلل صاحبه رياض محرز، وعزز الفريق السماوي تقدمه في الدقيقة 30، عندما تابع جيسوس تسديدة ساني المرتدة برأسه في المرمى.

وكسر دافيد سيلفا مصيدة التسلل ليمرر الكرة إلى جيسوس الذي أضاف الهدف الثاني له في الدقيقة 34، بعدما متابعة جيدة أمام المرمى.

وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 37، عندما رفع زينتشينكو كرة عرضية من اليسار ولكنها سكنت الشباك، وكاد محرز أن يضيف الهدف الخامس في الدقيقة 43 عندما استقبل كرة مرتدة من الدفاع أرسلها ساني، لكن الحارس كولينز تدارك الموقف.

وتواصلت سيطرة السيتي في الشوط الثاني، وأحرز جيسوس الهدف الثالث له في المباراة بالدقيقة 57، بعدما تابع بمهارة كرة مرسلة من محرز.

ودخل فيل فودين بدلًا من دي بروين، ليضيف الهدف السادس في الدقيقة 62، عندما استغل ارتباك أمام مرمى المنافس، إثر فشل جيسوس في مراوغة الحارس.

وفي الدقيقة 65، استقبل ساني الكرة على صدره ليرسلها إلى جيسوس على بعد أمتار قليلة من المرمى، ليكملها المهاجم البرازيلي في الشباك محرزًا الهدف السابع.

ودخل برناردو سيلفا مكان ساني، ليأتي الهدف الثامن في الدقيقة 70، عندما تابع كايل ووكر كرة موجهة من محرز في شباك.

واختتم محرز مهرجان الأهداف مسجلًا الهدف التاسع في الدقيقة 83، عندما تلقى كرة مرسلة من اليمين عبر برناردو سيلفا وسددها بهدوء داخل المرمى، لتنتهي المباراة بفوز السيتي بنتيجة 9-0.