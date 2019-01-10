مورينيو يتحدّث عن شائعات العودة لفرق كبيرة درّبها بينها الريال

تحدّث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، اليوم الخميس، عن الشائعات التي ربطته بالعديد من الأندية الأوروبية، مثل ريال مدريد وبنفيكا وإنتر ميلان، بعد إقالته من مانشستر يونايتد، وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

ونقلت الصحيفة عن مورينيو قوله: "لا أنوي العودة إلى البرتغال حاليًا، كما أني لا أتحدث عن الشائعات، كي لا تأخذ المزيد من الأهمية، سواء بإيجابية أو سلبية".

وأضاف: "في الوقت الحالي جئت إلى البرتغال، لقضاء أعياد الميلاد مع العائلة والأصدقاء، وسأعود إلى لندن لكي أمارس حياتي العائلية".

وتطرّق مورينيو إلى احتمال عودته إلى فريق دربه مسبقًا مثل ريال مدريد أو إنتر ميلان، أو غيرهما قائلا: "أعتقد أنه عندما يدعوك نادٍ للعودة، فهذا ليس مجرد رهان، هذا شيء إيجابي.. عندما عدت إلى تشيلسي شعرت بهذا الأمر، وقمت بشيء جيد".