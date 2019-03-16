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تشيلسي يفلت من عقوبة جديدة

تاريخ النشر: 16/03/2019 - 09:36

تشيلسي يفلت من عقوبة جديدة
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق تشيلسي الإنجليزي أفلت من عقوبة جديدة كان على وشك التعرض لها بالموسم الحالي.

ويعاني تشيلسي من عقوبة الحرمان من إبرام تعاقدات خلال فترتي الانتقالات المقبلتين، بسبب مخالفته للوائح الاتحاد الدولي الخاصة بالتعاقد مع لاعبين قصر.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشيلسي هرب من الحصول على عقوبة في قضية التعاقد مع اللاعب الدانماركي أندرياس كريستينسن، والتي يحقق بها الاتحاد الإنجليزي منذ مطلع شهر آذار/مارس الجاري.

وتعود الأزمة إلى أن والد كريستينسن تم تعيينه في تشيلسي، خلال نفس يوم انضمام نجله إلى البلوز عام 2012 قادمًا من نادي بروندبي الدنماركي.

ولم يمارس والد كريستينسن عمله ككشاف، والذي يتقاضى عليه راتبًا يبلغ 11.400 ألف إسترليني في الشهر، ولكنه واصل العمل كمدرب لحراس المرمى في نادي بروندبي.

وتحظر القوانين على الأندية أن تدفع أي أموال لعائلات اللاعبين القصر، وهو ما كان سيضع تشيلسي تحت المساءلة إذا ثبت تورطه في تلك القضية صحة الواقعة.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#تشيلسي
#عقوبة

من عرب 48

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