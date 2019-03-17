مانشستر يونايتد يودّع المنافسة على كأس الاتحاد

أقصى فريق وولفرهامبتون نظيره مانشستر يونايتد من المنافسة على كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الدور ربع النهائي.

وأحرز هدفا وولفرهامبتون كل من اللاعبين راؤول خيمينيز ودييغو غوتا، وفي المقابل سجل هدف مانشستر يونايتد اللاعب ماركوس راشفورد.

مجريات المباراة:

جاء أول تهديد حقيقي في المباراة بالدقيقة العاشرة، عندما انطلق راشفورد في الجناح الأيمن، قبل أن يعيد الكرة إلى بوغبا الذي ورغم عدم وجود مضايقة أمامه من قبل لاعبي وولفرهامبتون، سدد بعيدا عن المرمى، ثم تبادل الفريقان السيطرة لكن دون تشكيل الخطورة الفعلية على المرميين، نتيجة غياب الفاعلية المطلوبة في الثلث الأخير من الملعب.

وشدد وولفرهامبتون دفاعه في وقت كثرت فيه كرات مانشستر يونايتد المقطوعة، وطال لاعبو الفريق الضيف بركلة جزاء في الدقيقة 38، بعدما شد دالوت كرة اصطدمت بمرفق جوني، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب، وأنقذ الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو مرمى يونايتد من فرصة خطيرة في الدقيقة 42، عندما تصدى لانفراد غوتا إثر تمريرة مميزة من نيفيس.

وبدأ مانشستر يونايتد الشوط الثاني مهاجما، وسدد راشفورد كرة من حدود منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 46، ومرت محاولة خطيرة من خيمينيز فوق مرمى يونايتد إثر تمريرة من جوني في الدقيقة 50، وواصل روميو تألقه في الدقيقة 54 عندما أبعد تسديدة مميزة من الدولي المكسيكي خيمينيز قبل أن تصطدم الكرة بالعارضة، ثم برع في إبعاد تسديدة بعيدة المدى من البرتغالي موتينيو في الدقيقة 58.

وهدأت المجريات لفترة من الوقت، قبل أن ينشط صاحب الأرض ويفتتح التسجيل في الدقيقة 70، عندما راوغ موتينيو أكثر من مدافع في الجهة اليسرى، قبل أن يمرر كرة قصيرة إلى خيمينز الذي تلكأ في تسديدها أمام المدافعين ثم استعادها وأطلقها أرضية على يسار الحارس روميرو.

ودخل أندرياس بيريرا إلى تشكيلة يونايتد بدلا من هيريرا، وسدد اللاعب البرازيلي كرة قوية ابتعدت قليلا عن المرمى في الدقيقة 74، ليضيف وولفرهامبتون بعدها الهدف الثاني في القيقة 76، عندما مرر نيفيس الكرة إلى غوتا الذي سدد في الزاوية الأرضية الضيقة لمرمى يونايتد.

وتوترت الأجواء في الدقائق الأخيرة مع محاولة يونايتد تقليص النتيجة واعتماد وولفرهامبتون على الهجمات المرتدة التي كاد غوتا من إحداها أن ينطلق بسرعة على الجنح الأيمن لولا عرقلة متهورة من قبل لينديلوف الذي نال البطاقة الحمراء قبل أن يستعين الحكم بتقنية الفيديو ويخفض العقوبة إلى البطاقة الصفراء، وقلص يونايتد الفارق في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعض مجهود فردي من شو في الناحية اليسرى، مرر بعده الكرة داخل منطقة الجزاء إلى راشفورد الذي سدد في الشباك.